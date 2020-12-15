"Korona var elini yıkan" diyen annesine şiddet uyguladı ve tehditler savurdu
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"Korona var elini yıkan" diyen annesine şiddet uyguladı ve tehditler savurdu

15.12.2020 17:48 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:29

Samsun'da, "Koronavirüs var elini lavaboda yıka" diyen annesini iterek sırt üstü yere düşüren ve mutfaktan aldığı ekmek bıçağını annesine doğru savurarak tehditlerde bulunan bir kişi, gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun'da dışarıdan eve gelince kapıyı açan annesinin "Korona var, elini lavaboda yıka" diyen annesine şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, C.E.(46) alkollü bir şekilde dışarıdan eve geldi. Oğluna dış kapıyı açan anne H.E.(66) koronavirüs olduğunu söyleyerek ikametin dışındaki lavaboda elini yıkamasını istedi.

EKMEK BIÇAĞINI ANNESİNE SAVURARAK TEHDİT ETTİ

Bu sırada kalçasında ve bacağından protez bulunan annesini iterek sırt üstü yere düşürdüğü ileri sürülen C.E.'nin mutfaktan aldığı ekmek bıçağını annesine doğru savurarak tehditlerde bulundu. C.E., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen C.E., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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