Son Dakika: "Koray Gençerler'den ve VAR hakeminden şikayetçiyiz"
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Son Dakika: "Koray Gençerler'den ve VAR hakeminden şikayetçiyiz"

Gelen son dakika haberlerine göre Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Galatasaray ile oynadıkları maçın hakemi Koray Gençeler ve VAR hakeminden şikayetçi olduklarını söyledi.

Son Dakika:
19.07.2020 09:07 | Son Güncelleme: 19.07.2020 09:57

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Galatasaray ile oynadıkları maçın hakemi Koray Gençeler ve VAR hakeminden şikayetçi olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, deplasman karşılaştığı Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Galatasaray'ı tebrik ediyoruz, 3-1 kazandılar. Seyir zevki güzel bir maçtı. Temponun ikinci devre arttığı bir maçtı. Bizim adımıza pozisyonlar yakaladık. Daha önceki maçlarda giremediğimiz pozisyonları yakaladık. Bugün net pozisyonlara girdik. Maalesef bugün hiç konuşmadığımız şeyler bunlar ama bugün gerçekten Koray Gençerler'den ve VAR hakeminden şikayetçiyiz. İptal olan golümüz var. Halil topa oynuyor. Yere basarken temas oluyor. Bu nasıl faul olabilir, kendi kendimize soruyoruz. Bunlar futbolun dışında güzel olmayan şeyler. Böyle kararlar olduğu sürece camia olarak üzülüyoruz. Hakemleri eleştirmeyi dile getirmeyen teknik ekibimiz. Bazen elin, kolun bağlanıyor. Şaşkınlıkla izliyoruz. Bugünkü maçı gölgelememesi lazım. Çok pozisyonlar oldu. Çok git geller oldu. VAR'a gidildi. Net olan kararlar yanlış kararlar verildi. Hakemlerin daha dikkatli olması lazım. Biz oyunumuzdan memnunuz. Biraz şanssızlığımız vardı. Son dakikada Halil'in pozisyonu direkten döndü. 2-2'yi yakalayabilirdik. Skordan üzüntülüyüz. Yapacak bir şey yok. Artık bir maçımız kaldı. Onu da galip gelip sezonu hayırlısıyla bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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