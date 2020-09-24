Yapımı devam eden Kop tünelinde meydana gelen patlamada 8 işçi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yapımı devam eden Kop tünelinde meydana gelen patlamada 8 işçi yaralandı

24.09.2020 16:42 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:14

Bayburt-Erzurum karayolu üzerindeki Kop tünelinde patlama meydana geldi. Bölgeye ambulanslar sevk edilirken Bayburt Valisi, 8 işçinin yaralandığını açıkladı.

Bayburt-Erzurum karayolu üzerindeki yapımı devam eden Kop tünelinde patlama meydana geldi. 8 yaralının olduğu belirtilen bölgeye ambulanslar sevk edildi.

GAZ SIKIŞMASI NEDEN OLDU

Edinilen ilk bilgilere göre, Kop tünelinde su boşaltma çalışması yapıldığı sırada gaz sıkışmasından dolayı bir patlama meydana geldi. Olay yerine Aşkale ve Bayburt'tan ambulanslar sevk edildi. Bölgede 8 yaralının olduğu öğrenildi.

Yapımı devam eden Kop tünelinde meydana gelen patlamada 8 işçi yaralandı

MAHSUR KALAN YOK

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, patlamayla ilgili açıklamasında şu sözlerle yer verdi: "8 yaralı tünelden çıkarıldı. Tünelde mahsur kalan kimse yok, yaralıların sağlık durumu iyi"

Yapımı devam eden Kop tünelinde meydana gelen patlamada 8 işçi yaralandı

ZAMANDAN TASARRUF SAĞLAYACAK

Kış aylarında buzlanma nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların geçmekte zorlandığı, zaman zaman tipi nedeniyle kapanan Kop Geçidi, tünelin hizmete açılmasıyla sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak. Sürücüler, kar yağışı gibi nedenlerle seyahat hızının düştüğü, mevcut haliyle 45-55 dakikada geçilen Kop Dağı'nı, tünelin tamamlanmasıyla 15-20 dakikada geçecek.

Yapımı devam eden Kop tünelinde meydana gelen patlamada 8 işçi yaralandı

İRAN İLE KARADENİZ'İN BAĞLANTISINI SAĞLAYACAK

Bölgede yapımı devam eden tüneller arasında stratejik yönüyle ön plana çıkan Kop Tüneli, aynı zamanda İran'ın Karadeniz ile bağlantısını sağlayacak. Killi zemin yapısı nedeniyle zor şartlarda, 8 aynada delme işlemi devam eden ve 13 kilometrelik iki tüpten oluşan Kop Tüneli'nin bugüne kadar yüzde 58'e tekabül eden, 6,9 kilometrelik kısmında kazı işlemi tamamlandı.

Yapımı devam eden Kop tünelinde meydana gelen patlamada 8 işçi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Muharrem İnce Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Aytaç Ağırlar Serenay Sarıkaya Candaş Tolga Işık
Spor Erol Bulut Vedat Muriqi Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Doğum Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yapımı devam eden Kop tünelinde meydana gelen patlamada 8 işçi yaralandı - Bayburt
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 17:14:30. #1.15#
title