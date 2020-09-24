Yapımı devam eden Kop tünelinde meydana gelen patlamada 8 işçi yaralandı

Bayburt-Erzurum karayolu üzerindeki Kop tünelinde patlama meydana geldi. Bölgeye ambulanslar sevk edilirken Bayburt Valisi, 8 işçinin yaralandığını açıkladı.

Bayburt-Erzurum karayolu üzerindeki yapımı devam eden Kop tünelinde patlama meydana geldi. 8 yaralının olduğu belirtilen bölgeye ambulanslar sevk edildi.

GAZ SIKIŞMASI NEDEN OLDU

Edinilen ilk bilgilere göre, Kop tünelinde su boşaltma çalışması yapıldığı sırada gaz sıkışmasından dolayı bir patlama meydana geldi. Olay yerine Aşkale ve Bayburt'tan ambulanslar sevk edildi. Bölgede 8 yaralının olduğu öğrenildi.

MAHSUR KALAN YOK

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, patlamayla ilgili açıklamasında şu sözlerle yer verdi: "8 yaralı tünelden çıkarıldı. Tünelde mahsur kalan kimse yok, yaralıların sağlık durumu iyi"

ZAMANDAN TASARRUF SAĞLAYACAK

Kış aylarında buzlanma nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların geçmekte zorlandığı, zaman zaman tipi nedeniyle kapanan Kop Geçidi, tünelin hizmete açılmasıyla sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak. Sürücüler, kar yağışı gibi nedenlerle seyahat hızının düştüğü, mevcut haliyle 45-55 dakikada geçilen Kop Dağı'nı, tünelin tamamlanmasıyla 15-20 dakikada geçecek.

İRAN İLE KARADENİZ'İN BAĞLANTISINI SAĞLAYACAK

Bölgede yapımı devam eden tüneller arasında stratejik yönüyle ön plana çıkan Kop Tüneli, aynı zamanda İran'ın Karadeniz ile bağlantısını sağlayacak. Killi zemin yapısı nedeniyle zor şartlarda, 8 aynada delme işlemi devam eden ve 13 kilometrelik iki tüpten oluşan Kop Tüneli'nin bugüne kadar yüzde 58'e tekabül eden, 6,9 kilometrelik kısmında kazı işlemi tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı