Son dakika! Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 90 av tüfeği ele geçirildi
Son dakika haberleri: Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 90 tüfek ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
HAKKARİ (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 90 tüfek ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'ndeki bir iş yerinden seri numarası olmayan silahların Hakkari'ye gönderileceği ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, silahların sevk edildiği kargo aracını belirleyerek, ilçedeki kontrol noktasında durdurdu.
Kargo aracında yapılan aramada, seri numarasız 75 yarı otomatik yivsiz av tüfeği ele geçirildi.
Ardından kaçak silahların üretildiği iş yerine baskın yapan ekipler, 15 yivsiz yarı otomatik av tüfeği daha buldu.
Toplamda 90 silaha el konulurken, olaya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri