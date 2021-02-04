Son dakika! Konya'da hizmete alınan tomoterapi cihazı, kanser tedavisinde etkinliği arttıracak
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Son dakika! Konya'da hizmete alınan tomoterapi cihazı, kanser tedavisinde etkinliği arttıracak

04.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:16
Son dakika! Konya'da hizmete alınan tomoterapi cihazı, kanser tedavisinde etkinliği arttıracak

Son dakika haberlerine göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesine kazandırılan tomoterapi cihazı, sadece kanserli hücreleri hedef almasıyla tedavide yaşam kalitesini artıracak.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesine kazandırılan tomoterapi cihazı, sadece kanserli hücreleri hedef almasıyla tedavide yaşam kalitesini artıracak.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meryem Aktan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de tomoterapi cihazının altıncısının hastaneye kazandırıldığını söyledi.

Cihazın 30 milyon liralık yatırıma mal olduğunu ifade eden Aktan, "Radyoterapinin amacı tümörlü dokuya en iyi dozu vererek, aynı zamanda çevre organları en iyi şekilde koruyabilmektir. Bu cihaz bunu en iyi şekilde yapıyor. Böylelikle hastalarımız başka şehirlere gitmekten kurtularak ilimizde en iyi şekilde tedavi edilebilecek." diye konuştu.

Aktan, cihazın kesintisiz bir alan tedavisi sağlayabilmesinin çok önemli bir avantaj sağladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Diğer cihazlara göre bununla çok kısa bir sürede hastayı tedavi edebilmekteyiz. Ayrıca kişiselleştirilmiş dediğimiz tedavi yöntemiyle hastadan her gün tedavi öncesi bir görüntüleme alıyor. Bu şekilde tümörün ve sağlam dokuların yeri anlık belirlenip ona göre tümörü hedef alarak tedavi yapıyor. Klinik çalışmalarda hastaların sağ kalım oranını ve yaşam kalitelerini arttırdığı kanıtlanmıştır. Tomoterapi cihazı, içinde bulunan megavoltaj tomografi cihazı ile gerçek üç boyutlu görüntü alan ve bu görüntü eşliğinde üç boyutlu tedavi sunan tek cihazdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

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