Son Dakika! Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı

Son dakika! Konya'da dün aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi ve evin ateşe verilmesi ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Fail her yerde aranırken, aile katliamıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Dün Konya'nın merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evde aynı aileden 7 kişi öldürüldü. Bununla de yetinmeyen gözü dönmüş zanlı ya da zanlılar, evi ateşe verdi. Söndürme çalışmalarının ardından eve giren sağlık ekipleri Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

ASIL ŞÜPHELİ DIŞINDA 10 KİŞİ GÖZALTINDA

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 10 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemler devam etmektedir" denildi.

Metinde şu ifadeler yer aldı:

"Konya ili Meram ilçesinde 30.07.2021 tarihinde 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yeri inceleme işlemleri yapılmış, maktullerin otopsi işlemleri yapılarak ailelerine teslim edilmiş olup, soruşturma kapsamında delil toplama işlemleri devam etmektedir. İlk bulgulara göre olayın komşu iki aile arasındaki önceye dayalı husumete dayandığı değerlendirilmektedir. Söz konusu husumetin ilk olarak 2010 yılında yargıya intikal ettiği saptanmıştır.

SIK SIK İKİ AİLE ARASINDA KAVGA YAŞANMIŞ

Aile bireyleri arasında çıkan kavga nedeniyle 12.05.2021 tarihinde başlatılan ve 16 müşteki ve şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiştir. O olay nedeniyle 2 kişinin tutukluk hali devam etmektedir. 22.05.2021 tarihinde de iki aile arasında yine kavga çıkmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 20 müşteki ve şüpheli yer almakta olup adli tahkikat devam etmektedir.

Dün meydana gelen hadisenin faili olduğu kamera görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin iki aile arasında 12.05.2021 ve 22.05.2021 tarihlerindeki daha önce yaşanan ve soruşturma konusu olan olaylarda mağdur ya da şüpheli olarak taraf olmadığı anlaşılmıştır. Aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 10 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemler devam etmektedir.

"11 YILLIK HUSUMETTEN KAYNAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Eylemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vahim olay tüm yönleriyle değerlendirilmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Öte yandan provokatif paylaşımlarda bulunarak olayı kasten çarpıtan kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"CİNAYETLERİ İŞLEYEN TEK KİŞİYİ TESPİT ETTİK, ARANIYOR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam şüphelinin yakalanmak üzere olduğunu belirtti. Kimliğinin tespit edildiğini ve emniyette daha önceden silah çekme ve benzeri suçlardan birkaç kaydının da olduğunu belirten Bakan Soylu, "Vahşi, aynı zamanda alçak ve menfur bir saldırı. Ölenlere rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Görüntüleri izledim. Katliam diyeceğim. Katliam görüntülerini izledim. İnsanlıktan çıkmış bir durum olarak nitelemek lazım. Bunun insanlıkla bir tarifi olamaz. Olayı gerçekleştiren tek kişi. Şahsı tespit ettik. 2010 yılında başlayan bir husumetin devamı" dedi.