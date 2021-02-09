Son Dakika: Konya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Konya'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Mevlütlü - Tuzlukçu bölgesi olarak açıklanan depremin, çevre illerden de hissedildiği aktarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18.51'de deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 4.7 şiddetinde olduğu ve çevredeki birçok ilden hissedildiği kaydedildi.

7 KM DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin merkez üssünün Mevlütlü - Tuzlukçu olduğu belirtildi. Depremin şiddetinin 4.5 olduğunu kaydede Kandilli, derinliğin 7.01 km olduğunu aktardı. Deprem sonrası herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı duyuruldu.