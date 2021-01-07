Son Dakika: Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı oldu
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Son Dakika: Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı oldu

07.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:54

Son dakika: ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminde demokratların adayı Joe Biden yeni başkan seçilirken, ABD Kongresi Biden'ın zaferini tescil etti.

ABD'de 3 Kasım tarihinde yapılan başkanlık seçiminde Demokratların adayı Joe Biden yeni başkan seçilirken, Trump seçimde hile olduğu iddialarını bugüne kadar yineledi.

Başkanlık koltuğundaki günleri sayılı olan Trump, dün yaptığı mitingde destekçilerine seslendi. Yapılan mitingin ardından Trump destekçileri barikatları aşarak Kongre binasına yürüdü.

4 SAATLİK ARADAN SONRA OYLAMA DEVAM ETTİ

Kongre'de Biden'ın başkanlığını tescillemek adına yapılan oylama, göstericilerin binayı basmasıyla birlikte durduruldu. Yaklaşık olarak 4 saat süren kaosun ardından Kongre üyeleri oylamaya devam etti.

BİDEN'IN BAŞKANLIĞI TESCİLLENDİ

Yapılan oylamada Joe Biden'ın seçimde aldığı 306 oyun tamamı tescil edildi. Böylece Joe Biden, 20 Ocak 2021'den itibaren ABD'yi dört yıl boyunca yönetecek Başkan olacak.

MİKE PENCE'DEN AÇIKLAMA

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence oylama sonrası, "Joe Biden, ABD Başkanı olarak 20 Ocak'ta görevine başlayacaktır" açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı oldu
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