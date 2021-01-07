Son Dakika: Kongre baskınının ardından Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını 20 Ocak'a kadar dondurdu

Son dakika: Kongre baskınının ardından Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını başkanlığı devredeceği 20 Ocak'a kadar dondurdu.

ABD'de seçim yarışını kaybeden Donald Trump'ın sonuçları kabul etmeyerek Beyaz Saray önündeki düzenlediği miting sonrasıABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmesinin ardından çıkan olaylar nedeniyle Twitter'ın yanı sıra Facebok ve Instagram'dan da Donald Trump'a amborga geldi.

Facebook ve Instagram Donald Trump'ın hesaplarını başkanlığı devredeceği 20 Ocak'a kadar dondurdu.

TRUMP DESTEKÇİLERİ KONGRE BİNASINI BASMIŞTI

Beyaz Saray önündeki Donald Trump mitinginin ardından ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Başkent Washington'da şiddet olayları 15 Günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." demişti.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.