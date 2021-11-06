Son dakika... Komandolar şehitler anısına Davraz Dağı'na tırmandı

ISPARTA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı, şehitleri anmak için Davraz Dağı'na tırmanan komandoların görüntüsünü Twitter'dan paylaştı.

Isparta'da bulunan Davraz Dağı'na tırmanan komandoların görüntüsü, bakanlığın Twitter hesabından paylaşıldı. Açıklamada, Komandolarımız, şehitlerimizi anmak için IspartaEğirdir'de bulunan Davraz Dağı'na tırmandı. Tırmanışa, Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dahil 3 bin personel katıldı. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz denildi.

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HABERANKARA, (DHA)-