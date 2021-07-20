Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkleri, Rumların ambargosuna mahkum ediliyor
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkleri, Rumların ambargosuna mahkum ediliyor

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkleri, Rumların ambargosuna mahkum ediliyor
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika! KKTC'de toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ada'nın eşit ev ortak sahipleri Kıbrıs Türkleri, Rumların ambargosuna mahkum ediliyor. Bizler, ülkemizdeki pek çok belediye KKTC'de yürüttükleri projelerle Ada'ya hem tecrübe aktarımında bulunuyor hem de destek veriyorlar. Somut çalışmalarla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyaretinin ikinci gününde Lefkoşa'da Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuşma yapıyor.

"Kıbrıs Türklerinin esaretine son veren harekatın 47. yıl dönümünü bir daha tebrik ediyorum. Kıbrıs'ya her biri diğerinden güzel ve verimli programlarda sizlerle beraberdik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında hem atılacak yeni adımlardan hem de Rum kesiminin Kıbrıs Türklerine yaptıklarından söz etti.

"SİZLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan, açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü: "Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan samimi iş birlikleri ile kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz. Ülkemizdeki pek çok belediye KKTC'de yürüttükleri projelerle Ada'ya hem tecrübe aktarımında bulunuyor hem de destek veriyorlar. Somut çalışmalarla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken de bu güzel Ada'nın yarınlarını da düşüneceğiz. "

Ayrıntılar geliyor...

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