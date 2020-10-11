KKTC'de cumhurbaşkanı adayları oylarını kullandı

KKTC'de cumhurbaşkanı adayları oylarını kullandı.

KKTC'de cumhurbaşkanı adayları oylarını kullandı.

KKTC'de 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar oylarını kullandı. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Lefkoşa'daki Şehit Tuncer İlkokulu'na gelerek 140 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Tatar, oy verme işleminin ardından yaptığı açıklamada seçimin KKTC için hayırlı olmasını dileyerek ülkede güzel bir demokrasi olduğunu belirtip, güzel bir katılımla bu sürecin tamamlanması temennisinde bulundu. Pandemi sürecini iyi yönettiklerini, bugün de gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Tatar, vatandaşların vatandaşlık görevini yapmasını ve iradesini sandığa yansıtmasını istedi. Sağlık Bakanlığına da karantina otellerinde süratle testlerin yapılması ve karantina süresi dolan vatandaşların oy kullanmalarına olanak tanınması çağrısı yapan Tatar, KKTC'nin geleceği için doğru iradenin sandıktan çıkması temennisinde bulundu. Tatar, KKTC devletinin halkı ile birlikte dünyaya sesini duyurmak ve egemen eşitlik içinde yaşamak istediğini söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Lefkoşa'daki Gönyeli İlkokulu'nda eşi Nilden Bektaş Erhürman'la oy kullandı. Erhürman, daha sonra yaptığı açıklamada çok zor bir seçim döneminin geride bırakıldığını, salgın koşullarında seçim sürecinin kolay olmadığını belirterek, bugün seçilecek cumhurbaşkanının ülkeye hayırlı olmasını diledi. Salgın koşullarında gelip oy kullanmanın bazı vatandaşlar için zor olabileceğini dile getiren Erhürman, vatandaşları bir kez daha sandığa davet etti ve seçimin tüm halka hayırlı olmasını diledi.

ÖZERSAY OYUNU GİRNE'DE KULLANDI

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Girne'deki Beylerbeyi Anaokulu'nda 75 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Eşi Aliye Ummanel ile gelen Özersay, Covid-19 salgını kuralları çerçevesinde maske ve eldiven ile oyunu kullandıktan sonra basına kısa bir açıklama yaptı. Özersay, tüm halkı ülkenin geleceğine sahip çıkmaya, sandığa gitmeye davet etti.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız aday Mustafa Akıncı da eşi Meral Akıncı ile Lefkoşa'daki Şehit Ertuğrul İlkokulu'nda yer alan 223 numaralı sandıkta saat 11.00'de oyunu kullandı. Akıncı, salgın koşullarında zor bir kampanya yönettiklerini belirterek, dayanışma yemeklerini ve kapalı salon toplantılarını yapamadıklarını, küçük gruplar halinde toplantılar yapmaya gayret ettiklerini söyledi. Bu süreçte broşür bile dağıtamadıklarını dile getiren Akıncı, mesajlarını kampanya ekibinin çalışmalarıyla sosyal medya ve televizyon programları üzerinden halka ulaştırdıklarını kaydetti. Akıncı, yeni tip korona virüs koşullarında sandıklarda görev alanlara ve katılım gösterecek halka teşekkür etti ve sonuçların hayırlı olmasını diledi.

198 bin 867 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC'de seçimlere katılımın düşük olduğu gözlemlendi. KKTC'de 8'incisi yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50'lik barajı geçemezse bir sonraki hafta en çok oy alan iki aday yeniden seçime gidecek. Seçim sonuçlarının gece saat 22.00'de açıklanması bekleniyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı