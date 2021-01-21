Son Dakika: KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem
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Son Dakika: KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem

21.01.2021 17:34 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:02

Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan paylaşıma göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde saat 17:27'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Hatay ve Mersin'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.27'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 55 kilometre altında olduğu kaydedildi. Şu ana kadar bölgeden herhangi bir olumsuz haber gelmedi.

Son Dakika: KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem

TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem Hatay ve Mersin Anamur'da da hissedildi.

DEPREM, DEV FAY HATTINDA GERÇEKLEŞTİ

Kıbrıs adasının güneyinden geçen devasa fay hattı, Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.

Son Dakika: KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem
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