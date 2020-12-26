- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı saldırılar insanlık adına utanç verici"

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı saldırılar insanlık adına utanç verici"

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta 1974'te Rumlar tarafından gerçekleştirilen katliamlarda hayatlarını kaybeden 14 Kıbrıs şehidinin cenaze törenine katıldıktan sonra yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı saldırıların insanlık adına utanç verici olduğunu ifade etti.

Kıbrıs'ta 1974'te EOKA-B örgütü tarafından Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde gerçekleştirilen saldırılara yönelik Kayıplar Komitesi'nin Muratağa köyünde yürüttüğü kazı çalışmaları sonucu toplu mezarlarda bulunarak DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilen 7'si kız, 7'si erkek toplam 14 şehit için cenaze töreni düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, cenaze töreni sonrası açıklamalarda bulundu. Tatar, 1974 yılında Kıbrıslı Türklere yapılan saldırılar neticesinde büyük kayıplar verildiğini, evlerinden alınan ve otobüsleri yolda durdurulup katledilen Kıbrıslı Türklerin acısının halen hafızalarda olduğunu kaydederek, "Bugün, Muratağa-Sandallar'da 14 yavrumuzu yıllar sonra defnediyoruz. Kendilerine Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

1974'te gerçekleştirilen Muratağa-Sandallar katliamıyla ilgili Kayıplar Komitesi'nin Muratağa'da yürüttüğü kazılarda bulunarak DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilen 14 çocuğun uzun çalışmalar sonucunda kimliklerinin teşhis edildiğini belirten Ersin Tatar, bu çalışmaları yürüten herkese yürekten teşekkür etti.

"Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı saldırılar insanlık adına utanç verici"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı saldırılar insanlık adına utanç verici" diyerek katliamların Kıbrıslı Türkleri derinden yaraladığını dile getirdi. Tatar, dünyanın gözü önünde yaşananların insanlık namına ibret verici olduğunu belirtti. Kıbrıslı Türklerin 1963 ile 1974 yılları arası maruz kaldığı saldırıların neticesinde yaşadıklarının, Kıbrıs'ta halkların artık iç içe yaşamasını mümkün kılmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ın bir Yunan adası olması için yapılan saldırıların 1974 Mutlu Barış Harekatı ile son bulduğunun altını çizdi.

Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir barış olacaksa yaşanan acıların dikkate alınması gerektiğinin öneminin altını çizen Tatar, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının güvenliği için adadaki varlığının ve etkin fiili garantörlüğünün bu bağlamda önemli olduğuna vurgu yaptı. KKTC'nin Anavatan Türkiye'nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğinin altını çizen Tatar, Kıbrıslı Türklerin KKTC devletinde huzur ve güven içerisinde yaşadığını ifade etti. Tatar, olası bir çözümün egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözüm olmasının önemine değindi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ABDURRAHMAN BULUT