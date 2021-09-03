Son dakika! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a "geçmiş olsun" ziyareti
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Son dakika! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a "geçmiş olsun" ziyareti

Son dakika! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a 'geçmiş olsun' ziyareti
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Bozkurt ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgeye gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Tatar'ı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ve bazı kurum temsilcileri karşıladı.

Koordinasyon merkezine girişte Kıbrıs Gazileri ile fotoğraf çektiren Tatar, daha sonra çalışmalar hakkında bilgi almak için koordinasyon toplantısına katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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