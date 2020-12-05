Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı
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Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı

05.12.2020 08:32 | Son Güncelleme: 05.12.2020 10:36

İzmir'in Konak ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 genç, polis ekiplerinin uygulamasına takıldı. Araç içerisinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu maddeye rastlanırken, karakola götürülen şahıslara uyuşturucu madde kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Alsancak Gar önünde polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

ARAÇTA BONZAİ BULUNDU

Denetimler kapsamında motosikletli yunus timlerince içerisinde 4 kafadarın bulunduğu 35 HSD 92 plakalı kamyonet durduruldu. Araçtan indirilerek kimlik sorguları yapılmak istenen AA., H.B., VK ve H.B., isimli şahıslardan ikisinin üzerinde kimlik olmadığı tespit edilirken, ekipler tarafından araç içerisinde yapılan aramalar da bir miktar bonzai bulundu.

Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı

ADLİ VE İDARİ İŞLEM YAPILDI

Polis ekiplerince üst aramaları ve kimlik sorguları gerçekleştirilen 4 arkadaş ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, şahıslara 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden' adli ve idari işlem başlatılacağı öğrenildi.

Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
AL İŞTE: Eğitim sistemimiz kötü, ekonmi kötü, corona da sağolsun tuz biber oldu bu iki şey daha kötü oldu, gençler meslek edinmek istemiyor çalışıp para kazanmak zor maaşın değeri yok çünkü okumamış eğitilmemiş fenomenler deli gibi para kazanıyor ve vergi ödemiyor sen asgari ücrete vergi ödersin o ayrı, gençlerde bunları görünce okula işe gider mi gitmez tabikide eee hal böyle olursa zaten bütün herşey ardından gelir aile içi şiddet mutsuzluk vs vs sonrası madde bağımlılığı hep aynı senaryo
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