Son Dakika | Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'tan bilgi ve belge talep etti
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Son Dakika | Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'tan bilgi ve belge talep etti

30.01.2021 11:10 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:15

Son dakika haberler: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, hakkında inceleme başlatılan WhatsApp'tan tebligat yapılarak bilgi ve belge talep edildiğini bildirdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, hakkında inceleme başlatılan WhatsApp'tan tebligat yapılarak bilgi ve belge talep edildiğini bildirdi.

Bilir, bazı kişisel bilgilerin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını da içeren yeni gizlilik ilkesinin kabulünü uygulamanın kullanımı için zorunlu hale getiren WhatsApp hakkında yürütülen incelemeye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kurumun karar organı Kişisel Verileri Koruma Kurulunca incelemenin, temel ilkeler, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ile açık rızanın unsurları ve açık rızanın hizmet şartına bağlanıp bağlanmaması yönünden gerçekleştirildiğini belirten Bilir, 12 Ocak'ta başlatılan incelemenin sürdüğünü ifade etti.

Faruk Bilir, "WhatsApp'a tebligat yapıldı, bilgi ve belge talep edildi. Sürecin takipçisiyiz." dedi.

Kullanıcılara verilen süre uzatılmıştı

WhatsApp, 4 Ocak'ta "gizlilik ilkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.

Bu karara ilişkin kullanıcılardan yoğun eleştiri alması üzerine WhatsApp yaptığı açıklamada, "Avrupa Bölgesi" kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini, bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketleriyle paylaşılmayacağını duyurmuştu.

Daha sonra WhatsApp, güncelleme için verilen süreyi 15 Mayıs'a kadar ertelediğini duyurmuştu.

Mayıs'a kadar ertelediğini duyurmuştu.

Son Dakika | Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'tan bilgi ve belge talep etti
Son Dakika | Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'tan bilgi ve belge talep etti
Son Dakika | Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'tan bilgi ve belge talep etti
Son Dakika | Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'tan bilgi ve belge talep etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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