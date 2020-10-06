Son Dakika! Kırgızistan'da protestolara neden olan parlamento seçimleri iptal edildi
06.10.2020 11:28 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:42
Son dakika! 4 Ekim tarihinde gerçekleştirilen seçim sonrası 12 parti baraj altında kalırken, bu partilerin taraftarları ayaklandı. Göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmiş, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i de hapisten kaçırmıştı. Ülkede yaşanan iç karışıklığın ardından seçimlerin iptal edildiği açıklandı.
Kırgızistan'da gerçekleştirilen milletvekili seçimleri sonrası, 16 partinin katıldığı seçimlerde 12 parti yüzde 7'lik barajı aşamamıştı. Seçime katılımın yüzde 55 olduğu ülkede, 12 partinin taraftarları sokağa dökülerek protesto gösterilerine başladı.
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