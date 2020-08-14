Son dakika... Kim Jong-un, Kim Tok-hun'u başbakan olarak görevlendirdi Son dakika gündem haberi: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kim Tok-hun'u ülkenin yeni başbakanı olarak göreve getirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kim Tok-hun'u ülkenin yeni başbakanı olarak göreve getirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore'de yeni bir başbakan atadı. Kuzey Kore Haber Ajansı'nın (KCNA) bildirdiğine göre, Devlet Başkanı Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin politbüro toplantısında Kim Tok-hun'u ülkenin yeni başbakanı olarak göreve getirdi. Açıklamada, "Kuzey Kore Devlet Konseyi, yoldaş Kim Tok-hun'u, kabine başkanı ve başbakan olarak atadı" ifadeleri kullanıldı.

Kim Tok-hun, Parlamento Bütçe Komitesinin başkanı olarak görev yaptı. Nisan 2019'dan beri başbakanlık görevini yürüten Kim Jae Ryong'un yerini aldı. Daha önce Kuzey-Güney Kore işbirliği temsilcisi olarak görev yaptı. - PYONGYANG

Kaynak: İHA