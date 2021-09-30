GAZİANTEP (İHA) - Kilis ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

KİLİS - Kilis ve Gaziantep'te eş zamanlı polisin düzenlediği operasyonda 7 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kilis'te Sokak satıcılarına yönelik olarak gerçekleştirilen geniş kapsamlı çalışma sonucunda, Kilis 9 adreste ve Gaziantep'te 2 adreste eş zamanlı olarak Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçu kapsamında yapılan Şehit Polis Memuru Fethi Sekin operasyonunda, 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 49,88 gram metamfetamin maddesi, 177,91 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi, 2,41 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden S.Y., E.B., Ş.A., R.K., M.M, F.Y., K.A., isimli toplam 7 şüpheli tutuklanırken, M.P., Y.Ç. M.F.Y. isimli 3 şüpheli Adli Kontrol ve Denetimli Serbestlik hükümlerince serbest kalmış, K.M. isimli şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği bildirildi.