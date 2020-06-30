Son dakika: Kılıçdaroğlu, Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına tepki gösterdi: Davutoğlu'ndan intikam almak için yaptılar
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Son dakika: Kılıçdaroğlu, Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına tepki gösterdi: Davutoğlu'ndan intikam almak için yaptılar

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Davutoğlu'ndan intikam almak için üniversiteyi kapattılar" dedi.

30.06.2020 13:36 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:47

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2008 yılında kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararı ile kapatıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaptığı grup konuşmasında üniversitenin kapatılmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Davutoğlu'ndan intikam almak için yaptılar" dedi.

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Son dakika: Kılıçdaroğlu, Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına tepki gösterdi: Davutoğlu'ndan intikam almak için yaptılar

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