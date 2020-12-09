Son dakika: KGK İl Başkanı Karaca'ya Türk Eğitim Sen'den ziyaret
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Son dakika: KGK İl Başkanı Karaca'ya Türk Eğitim Sen'den ziyaret

09.12.2020 08:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:01
Son dakika: KGK İl Başkanı Karaca'ya Türk Eğitim Sen'den ziyaret

Son dakika haberi: Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç ve beraberindekiler geçtiğimiz günlerde Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanlığına atanan Tolga Karaca'yı ziyaret etti.

Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç ve beraberindekiler geçtiğimiz günlerde Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanlığına atanan Tolga Karaca'yı ziyaret etti.

Türk Eğitim Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, Başkan Yardımcısı Önder Doğan ve Türk Eğitim Sen NEVÜ yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Özden Taşğın, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanı Tolga Karaca'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, " Nevşehir'de yerel basın bizlerin sesi olmaya devam ediyor. Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız Tolga Karaca'nın da KGK İl Başkanlığına atanması bizleri son derece mutlu etmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dilerim" dedi.

KGK İl Başkanı Tolga Karaca'da ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirirken Türk Eğitim Sen heyeti ile bir süre görüştü. - NEVŞEHİR

Son dakika: KGK İl Başkanı Karaca'ya Türk Eğitim Sen'den ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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