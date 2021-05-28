Son dakika! Kayseri'deki silahlı kavgada baba da öldü

Son dakika haber... KAYSERİ'de, para meselesi nedeniyle husumetli oldukları iki kardeş tarafından tartışma sırasında tabancayla vurulan Yunus Akbıyık'ın (20) ölümünün ardından, babası İbrahim Akbıyık da kurtarılamadı.

KAYSERİ'de, para meselesi nedeniyle husumetli oldukları iki kardeş tarafından tartışma sırasında tabancayla vurulan Yunus Akbıyık'ın (20) ölümünün ardından, babası İbrahim Akbıyık da kurtarılamadı.

Olay, önceki gün Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi 4201'inci Sokak'ta meydana geldi. Hacı Levent D. ve Erol D. kardeşler, para meselesi nedeniyle husumetli oldukları İbrahim Akbıyık ve oğlu Yunus Akbıyık'ın yaşadığı müstakil evin önüne geldi. Dışarı çıkan baba-oğul ile kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hacı Levent D. ve Erol D. tabancayla İbrahim Akbıyık ile oğlu Yunus Akbıyık'a ateş etti. Baba ve oğlu vücutlarına isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Yunus Akbıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Akbıyık ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Akbıyık'da 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Hacı Levent ve Erol D. kardeşler ile kendilerini yardım ettiği belirlenen 5 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hacı Levent ve Erol D.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç