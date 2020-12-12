Son dakika: Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı
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Son dakika: Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı

12.12.2020 00:50 | Son Güncelleme: 12.12.2020 00:54
Son dakika: Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı

Son dakika haberi: KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Türkiye genelinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00 itibariyle, 56 saatlik kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kayseri'de polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında denetimlere başladı. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan ekipler, kısıtlama saatinden itibaren sokaktaki vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti. Kısıtlama saatinin gelmesinin ardından, Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekipleri kaldı. Ekipler, izin belgesi olmayan sürücü ve yolculara ceza kesti. Pazartesi saat 05.00'e kadar denetimleri sürdürecek olan polis ekipleri, izin belgelerini ibraz edemeyen kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesecek.


Son dakika: Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika: Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika: Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika: Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

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