Son Dakika | Kaymakam Kara'dan Eyüpsultan'da koronavirüs denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Kaymakam Kara'dan Eyüpsultan'da koronavirüs denetimi

28.02.2021 15:52 | Son Güncelleme: 28.02.2021 15:56
Son Dakika | Kaymakam Kara'dan Eyüpsultan'da koronavirüs denetimi

Son dakika gündem haberine göre EYÜPSULTAN'da koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlerle yönelik restoran, market ve pastanelerde kaymakamlık, polis ve zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı.

EYÜPSULTAN'da koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlerle yönelik restoran, market ve pastanelerde kaymakamlık, polis ve zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimlere katılan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, uyarılarda bulundu.

Eyüpsultan Rami Meydan'da kısıtlama günü, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlerle yönelik restoran, market ve pastanelerde kaymakamlık, polis ve zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı.  Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve ekipler iş yerlerine tek tek girerek denetim yaptı, iş yeri sahiplerine uyarılarda bulunuldu, vatandaşların da tedbirlere uyması istendi.

 Kaymakam Kara, yaptığı açıklamada "Bütün İstanbul'da denetimler devam ediyor. Eyüpsultan'da da denetimler devam ediyor. Ben de ilçe kaymakamı  olarak arkadaşlarımla birlikte Rami semtimizde bu denetimlere katıldım. Rami esnafımızı ve bütün Eyüpsultan'daki esnafımızı tebrik ediyorum. Büyük çoğunlukla kurallara uyuluyor.Vatandaşımız da sabırla, metanetle sağlıklı günlere ulaşmak için tedbirlere riayet etmeye çalışıyor. Tedbirlere riayet edilmeyen hususlarda da vatandaşımızı uyarıp idari tedbirleri de uygulamaktan kaçınmayacağız. Bu şekilde sağlıklı günlere hep beraber ulaşmayı diliyoruz" dedi.


- İstanbul
Son Dakika | Kaymakam Kara'dan Eyüpsultan'da koronavirüs denetimi
Son Dakika | Kaymakam Kara'dan Eyüpsultan'da koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Özlem Zengin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Demet Akalın Kerimcan Durmaz
Spor Erol Bulut Mustafa Er Hakan Kutlu Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Kaymakam Kara'dan Eyüpsultan'da koronavirüs denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 15:56:41. #1.16#
title