Son dakika... Katil zanlısını sosyal medya hesabı ele verdi
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Son dakika... Katil zanlısını sosyal medya hesabı ele verdi

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'da öldürüldükten sonra cesedi bir varile konulan ve ardından üzerine beton dökülen Pınar Gültekin'in katil zanlısını sosyal medya hesabı ele verdi.

Son dakika... Katil zanlısını sosyal medya hesabı ele verdi
22.07.2020 09:43 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:53

Muğla'da öldürüldükten sonra cesedi bir varile konulan ve ardından üzerine beton dökülen Pınar Gültekin'in katil zanlısını sosyal medya hesabı ele verdi. Gültekin'in, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'yı 16 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından engellediği ortaya çıktı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesinin detayları ortaya çıkıyor. Bar işletmecesi Cemal Metin Avcı tarafından dövüldükten sonra bayılan ve ardından boğularak öldürülen Pınar Gültekin'in cansız bedenini varile koyan, ardından üzerine beton döken Avcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAKİ DETAY ELE VERDİ

Jandarma ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünün kurduğu özel ekip, Pınar Gültekin'in sosyal medya hesabını inceledi. Yapılan incelemede, Gültekin'in sosyal medya hesabından 16 Temmuz tarihinde cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'yı engellediği ortaya çıktı.

İKİ SORU İLE CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Jandarma ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınar Gültekin'in yakın çevresinden aldığı bilgiler doğrultusunda, Cemal Metin Avcı ile uzun süredir birliktelikleri bulunduğu bilgisi üzerine bu kişi hakkında incelemeler yaptı. Katil zanlısı Avcı, üzerindeki şüphelerin artması sonrası gözaltına alındı. Zanlının sorgusunda, sosyal medya hesabının Pınar Gültekin tarafından 16 Temmuz tarihinde neden engellendiği ve akaryakıt istasyonundan pet şişe içinde aldığı benzini ne yaptığı soruları üzerine cinayet düğümü çözüldü.

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Kaynak: İHA

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