Son dakika! Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Irak'ta

Son dakika haberi: Irak'ta düzenlenen "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı'na" katılmak üzere, başkent Bağdat'ta gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Bağdat Sarayı'nda bir araya geldi.