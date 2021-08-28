Son dakika! Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Irak'ta
Son dakika haberi: Irak'ta düzenlenen "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı'na" katılmak üzere, başkent Bağdat'ta gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Bağdat Sarayı'nda bir araya geldi.
Irak'ta düzenlenen "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı'na" katılmak üzere, başkent Bağdat'ta gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Bağdat Sarayı'nda bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed