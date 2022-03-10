Son dakika haber! Kars'ta kazazede çocuğun üzerine kayan aracı durdurmaya çalışan polis yaralandı

AYDIN (AA) - Kars'ta polis memuru, otomobilin çarpması sonucu yaralanan kız çocuğunu, kar nedeniyle kayan başka bir araçtan korumaya çalışırken yaralandı.

Bayrampaşa Mahallesi'nde otomobilin çarpması sonucu Berna Özdemir ile 5 yaşındaki kızı Aysima Özdemir yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara müdahale ederken kar nedeniyle kayganlaşan yolda bir araç kontrolden çıkarak yayaların üzerine doğru kaydı.

Aracın küçük kızın üzerine doğru gittiğini fark eden Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Celal Aydın, hızlı bir refleksle minik çocuğu ve burada bulunanları yol kenarına çektikten sonra kayan aracı durdurmaya çalıştı.

Bu sırada aracın altında kalan polis memuru yaralandı.

İki kazada yaralanan 3 kişi, Harakani Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

"Polisimiz, kazaya kahramanca bir müdahale yaptı"

Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürü Murat Gezer ile hastaneye giden İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, kazada yaralanan polis memuru Aydın ve Özdemir ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Emniyet Müdürü Sağdıç, gazetecilere, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Polis memurumuz, trafik kazasına müdahale ederken meydana gelen başka bir kazaya ise kahramanca bir müdahale yapıyor. Başka kazalar olmasın diye kontrolden çıkan bir aracı durdurmak için vatandaşları yolun kenarına çekmek isterken araç personelimize çarpıyor. Maalesef görev yaparken böyle kazalar oluyor. Allah'a şükrüler olsun hem çocuğumuzun hem personelimizin durumu iyi. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun diliyorum." dedi.

Polis memuru Celal Aydın ise trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye gittiğini anlattı.

"Her şeyden önce insanlık görevimizi yaptık"

Kazada yaralıların bilgilerini almaya çalışırken başka bir aracın kaydığını fark ettiğini ifade eden Aydın, "Bunu görünce, yayaları yoldan kenara çekmek için hamle yaptım, o sırada araç duramadı bana çarptı. Yere düştüm, kafam arka tamponun altına girdi. Her şeyden önce insanlık görevimizi yaptık. Bir anlık refleks, nasıl oldu hatırlamıyorum. O an için onu yapma gerektiğini hissetim, kendimizi kurtaramadık, kazazede olduk." diye konuştu.

Kazada 5 yaşındaki kızıyla yaralanan Berna Özdemir de kar nedeniyle yolların kayganlaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yolda yürürken araç kontrolü kaybetti fark etmedik, kurtaramadık maalesef araç bana burdu ve beni savurduktan sonra kızıma çarptı. Orada sağlık görevlisi vardı hemen bize yardımcı oldu. Başımızda beklerken ikinci bir kaza meydana geldi. Araba kontrolü kaybetti ve üzerimize doğru geliyordu. Ben 'çocuğumu kurtarın' diye bağırdım. Polis memuru kendisini aracın önüne attı. Hiç hayatını, canını düşünmedi, canı pahasına çocuğumu kurtardı. Polislere çok teşekkür ederim, onlara can borçluyum."