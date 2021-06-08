Karikatürist Kaan Ertem hayatını kaybetti
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Karikatürist Kaan Ertem hayatını kaybetti

Karikatürist Kaan Ertem hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Magazin

'Öğreten adam ve oğlu', 'Erdener abi' gibi tiplemelerin yaratıcısı, karikatürist Kaan Ertem 53 yaşında hayatını kaybetti.

'Öğreten adam ve oğlu', 'Erdener abi' gibi tiplemelerin yaratıcısı, karikatürist Kaan Ertem 53 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Leman çizeri Ertem yarın Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Karikatürist Kaan Ertem bir süredir, kanser tedavisi görüyordu. Ertem, bugün 53 yaşında yaşamını yitirdi. Ertem, 'Öğreten adam ve oğlu', 'Erdener abi' karikatür tiplemelerinin yaratıcısıydı. Kaan Ertem'in ölümü mizah dünyasını yasa boğarken, ölüm haberi Leman Dergisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, "Arkadaşımız, canımız Kaan Ertem'i kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin, okurlarının, mizah dünyasının başı sağ olsun. Yarın 14.00'te 

Küçükyalı Kabristanı'nda defnedilecek" denildi.Cem Yılmaz da Twitter hesabından Ertem'in ölümüyle ilgili yaptığı paylaşımda "Kıymetli ustamızın mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Çok genç bir kayıp oldu, çok üzüldüm. Sevenlerine sabır dilerim." ifadelerini kullandı. KAAN ERTEM KİMDİR?1968 yılında istanbul'da doğan Kaan Ertem'in ilk karikatürü Bulvar Gazetesi'nde yayınlandı. Kaan Ertem, Limon mizah dergisinde başladığı 1988 yılına değin beş yılını kendisini karikatür çizme konusunda geliştirmeye ayırdı. Bu tarihten itibaren önce Limon, ardından da Leman ve L-Manyak dergilerinde çalışmaları yayınlandı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu ve İstanbul Teknik Üniversite'deki yüksek lisans eğitimini tamamlamadan buradan ayrılarak eğitimini sonlandırdı. Ertem'in yarattığı pek çok karakter ve başlıkta toplumun hemen her kesimden insan tipleri yer aldı. 1992 yılında Limon'da Öğreten Adam ve Oğlu'nu kaleme almaya başladı. 1994'ten itibaren çizdiği Erkut Abi ve ilk kez 1996 yılında yayına giren Zıçan Adam tiplerinde ise, yapılan bireysel ve toplumsal hataları cezalandırma içgüdüsü öne çıkartıldı. Ertem'in bir diğer başarılı bant karakteri ise Leman'da uzun yıllardır çizdiği Erdener Abi oldu.Marjinal bir karakterizasyonla sunduğu bu karakterini yanı sıra, L-Manyak dergisi için yarattığı Ezik Şarkıcı Altuğ adlı birer sayfalık maceralar yaşayan bir başkası izledi. Ayrıca Ocak 1996 tarihli ilk sayısından itibaren yaklaşık bir yıl boyunca L-Manyak dergisinde 2001 Feza Fatihleri başlıklı devamlı öyküsü olan mizahi bir bilimkurgu çizgiroman| hazırladı. Çizerin yayınlanmış üç karikatür albümü bulunuyor: 1995'te Dengeli Beslenme, 1997'de Öğreten Adam ve Oğlu ile 2001'de basılan Erdener Abi.

 


Karikatürist Kaan Ertem hayatını kaybetti
Karikatürist Kaan Ertem hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Karikatürist Kaan Ertem hayatını kaybetti - Haberler Magazin
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