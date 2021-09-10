Son dakika... Karamürsel'de "Heybe Kadın Kooperatifi"nin üretim merkezi açıldı
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Son dakika... Karamürsel'de "Heybe Kadın Kooperatifi"nin üretim merkezi açıldı

Son dakika... Karamürsel'de 'Heybe Kadın Kooperatifi'nin üretim merkezi açıldı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, kadınların kurdukları kooperatifin yöresel ürünler imal edileceği üretim merkezi hizmete girdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, kadınların kurdukları kooperatifin yöresel ürünler imal edileceği üretim merkezi hizmete girdi.

Açılış törenine, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yıldırım, yaptığı konuşmada, girişimci kadınları her zaman desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, kooperatifin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kooperatif başkanı Gonca Şimşek de kadınların üretimde yer alarak hem ev hem de ülke ekonomisine katkı sunmalarını amaçladıklarını kaydetti.

Son dakika... Karamürsel'de 'Heybe Kadın Kooperatifi'nin üretim merkezi açıldı
Son dakika... Karamürsel'de 'Heybe Kadın Kooperatifi'nin üretim merkezi açıldı
Son dakika... Karamürsel'de 'Heybe Kadın Kooperatifi'nin üretim merkezi açıldı
Son dakika... Karamürsel'de 'Heybe Kadın Kooperatifi'nin üretim merkezi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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