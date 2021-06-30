Son dakika: Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarına ödül
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Son dakika: Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarına ödül

Son dakika: Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarına ödül
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Op. Dr. Aydın Sinan Apaydın ve Dr. Öğretim Üyesi Cevat Akıncı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu tarafından düzenlenen "İnvestart Proje" yarışmasında "Antiemboli Pnömatik Sistem" projeleriyle ikincilik ödülü aldı.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Op. Dr. Aydın Sinan Apaydın ve Dr. Öğretim Üyesi Cevat Akıncı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu tarafından düzenlenen "İnvestart Proje" yarışmasında "Antiemboli Pnömatik Sistem" projeleriyle ikincilik ödülü aldı.

Hastane Başhekimi Nihat Yılmaz, yaptığı açıklamada, Aydın Sinan Apaydın ve Cevat Akıncı'nın 2015 yılından beri medikal alanda yenilikçi teknolojiler üzerine ulusal ve uluslararası patent başvurularının olduğunu ve AR-GE çalışmaları yaptığını belirtti.

Apaydın ve Akıncı'nın şimdiye kadar katıldıkları proje yarışmalarında derece elde ettiğini aktaran Yılmaz, "Doktorlarımız Orta Doğu Teknik Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu tarafından düzenlenen 'İnvestart Proje' yarışmasında 50 proje arasında 'Antiemboli Pnömatik Sistem' başlıklı projeleriyle ikincilik ödülü alarak şimdiye kadarki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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