Son dakika... Karabük'te römorkun altında kalan kişi öldü
Son dakika haberi: Karabük'ün Safranbolu ilçesinde römorkun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
10.08.2020 02:25 | Son Güncelleme: 10.08.2020 03:12
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde römorkun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Dalgıç (22) idaresindeki 78 AAL 418 plakalı traktörde, traktör ile römork arasında yolculuk yapan Mustafa Odacı (22), Konarı köyü yakınlarında dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde römorkun altında kalan Odacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
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Kaynak: AA