Son Dakika: Kar megakenti esir aldı! İstanbul'a Trakya ve Anadolu'dan girişler durduruldu

Son dakika: Trakya yönünün ardından Anadolu yönünden de gelen araçların da İstanbul'a girişleri durduruldu. Öte yandan kar yağışının esir aldığı megakentte Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki çıkışlar yarın sabah saat 08.00'e kadar durduruldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşımın Sakarya'dan itibaren tüm araçlar için durdurulduğunu duyurdu.

Anadolu'dan İstanbul istikametine yol durumuna ilişkin son durumun da paylaşıldığı açıklamada "Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Zorunlu haller dışında İstanbul istikametine yola çıkılmaması konusunda uyarı da verilen açıklamalarının devamında ise "Anadolu'dan İstanbul'a gelişlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçlar Bursa, Yalova, İzmit, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de uygun yerlerde bekletilecektir. Zorunlu haller dışında İstanbul istikametine yola çıkılmaması gerekmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

İSTANBUL'DA ALINAN DİĞER ÖNLEMLER

Yoğun kar yağışı karşısında İstanbul için alınan diğer önlemler ise şu şekilde sıralandı:

AVM'ler yoğun kar yağışı nedeniyle saat 19.30'da kapatılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30'da sona erdi.

Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki çıkışlar yarın sabah saat 08.00'e kadar durduruldu.

Ayrıca İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar da saat 04.00'e kadar durduruldu.

Abdullah Karlıdağ Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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