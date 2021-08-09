Son Dakika | Kangal köpekleri 'içgüdüsel' koruma özelliğine sahip
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Son Dakika | Kangal köpekleri 'içgüdüsel' koruma özelliğine sahip

Son Dakika | Kangal köpekleri 'içgüdüsel' koruma özelliğine sahip
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre SİVAS Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, dünyaca bilinen Kangal köpeklerinin içgüdüsel olarak hareket eden bir ırk olduğunu belirterek, sahibinin salgılamış olduğu adrenalinin durumuna göre tepki verdiğini söyledi.

SİVAS Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, dünyaca bilinen Kangal köpeklerinin içgüdüsel olarak hareket eden bir ırk olduğunu belirterek, sahibinin salgılamış olduğu adrenalinin durumuna göre tepki verdiğini söyledi. Kangal köpeklerinin diğer köpeklere göre eğitim almadan komutsuz olarak hareket ettiğini ifade eden Yalçınkaya "Kangal, içgüdüsel olarak aşırı derecede duyarlı bir canlıdır. Eğitim almaksızın içgüdüsel olarak bulunduğu ortamı sahiplenip koruması diğer ırklardan farkını gösteriyor" dedi. 

Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, Kangal köpekleri hakkında DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Kangal köpeklerinin özel bir ırk olduğunu söyleyen Yalçınkaya, "Kangal Köpeği gerçekten de diğer köpek ırklarından çok faklı özelliklere sahip canlılar. Aktif çalıştığı sürüde, bulunduğu evde ya da arazide sahibinin istek ve arzularını anlayıp ona göre içgüdüsel olarak davranıp, o alanı koruyabilen bir canlıdır. Kangalların en önemli özelliklerinden biri sahibinin salgılamış olduğu adrenalinin durumuna göre bulunduğu ortamdaki tehlikeleri anlayabilen ve ona göre müdahale edebilen bir canlıdır. Eğitim almaksızın içgüdüsel olarak bulunduğu ortamı sahiplenip koruması, diğer ırklardan farklı olduğunu bizlere gösteriyor" dedi.

'ZEKA KAPASİTESİ ÇOK YÜKSEK'Kangal köpeğinin aşırı derecede duyarlı bir canlı olduğunu belirten Yalçınkaya, "Sahibi bulunduğu ortama geliyorsa havlama şekli farklıdır, yabancı biri geliyorsa havlama şekli farklıdır. Gelen yabancı bir hayvan ise havlama şekli daha da farklıdır. Yani öyle bir canlı ki sahibinin aracının sesini dahi tanıyor. Zeka kapasitesi de çok yüksek bir canlı bu yüzden Kangal köpeğinin özel olduğunu düşünüyoruz. Suyu bitmiş bir Kangal bunu dil hareketleriyle sahibine anlatır. Karnı doymamışsa vücut hareketleriyle sahibine bunu anlatır. Bu hayvanların dilini anlıyorsanız aslında sizinle konuştuklarını da hissediyorsunuz. Hepsi kendini ifade edebiliyor. Bizlerle iletişim kuran, konuşmaya çalışan canlılar bunlar" diye konuştu.'YİYECEKLERİ PİŞİRİLMELİ'

Kangal köpeklerinin bakımı ve beslenmesi hakkında da bilgiler veren Yalçınkaya, "Yavru bir kangal köpeği 50 günlük olana kadar anne sütü ile beslenmeli. Anne sütü kesilmeden takviye gıdalara geçilmeli. Orijinal saf ırk Kangallarda bağışıklık sistemi biraz daha zayıf oluyor. Bu sebepten dolayı anne sütü kesildikten hemen sonra koruyucu aşılarının yaptırılması gerekiyor ki dışarıdan gelebilecek rahatsızlıklara karşı bağışıklığı olsun ve yavru ölümlerinin önüne geçilsin. Öncelikle daha sulu sıvı gıdalarla beslenmeli. Ardından yavaş yavaş daha katı gıdalara geçilerek beslenmeli. 7 yahut 8 aylık olana kadar her ne veriliyorsa mutlaka pişirilip verilmeli" dedi. 


- Sivas
Son Dakika | Kangal köpekleri 'içgüdüsel' koruma özelliğine sahip
Son Dakika | Kangal köpekleri 'içgüdüsel' koruma özelliğine sahip
Son Dakika | Kangal köpekleri 'içgüdüsel' koruma özelliğine sahip
Son Dakika | Kangal köpekleri 'içgüdüsel' koruma özelliğine sahip
Son Dakika | Kangal köpekleri 'içgüdüsel' koruma özelliğine sahip
Son Dakika | Kangal köpekleri 'içgüdüsel' koruma özelliğine sahip
Son Dakika | Kangal köpekleri 'içgüdüsel' koruma özelliğine sahip

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

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