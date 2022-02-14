Son dakika... Kanada'dan gelen 5 beyaz balinanın ikincisi de öldü

Kanada'dan geçen yıl bilimsel araştırma amacıyla ABD'nin Connecticut eyaletindeki akvaryuma getirilen ve nesli tükenmekte olan 5 beyaz balinadan ikincisinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Mystic Aquarium geçen yıl bilimsel araştırma amacıyla Kanada'nın MarineLand merkezinden getirilen 5 beyaz balinadan (beluga) ilki geçen Ağustos ayında mide-bağırsak rahatsızlıkları sebebiyle hayatını kaybetmişti. Mystic Aquarium yetkilileri ikinci balinanın ölümüyle ilgili Cuma günü yaptıkları açıklamada "Mystic Aquarium'daki Aquatic Animal Araştırma Merkezi habitatındaki yoğun bakım tesisimizde tedavi gören bir beyaz balinanın öldüğünü derin bir üzüntüyle duyuruyoruz" ifadelerini kullandı. Ölüm sebebinin anlaşılması için balinaya 'nekropsi' (hayvan otopsisi) yapılacağı belirtildi.