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Son dakika... Kamyonla çarpışan otomobildeki çift öldü

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel
Son dakika... Kamyonla çarpışan otomobildeki çift öldü

Son dakika haberi: ADANA'da kamyonla çarpışan otomobildeki Latife Gündüz (65) ile eşi Şener İbrahim Gündüz (63) hayatlarını kaybetti.

ADANA'da kamyonla çarpışan otomobildeki Latife Gündüz (65) ile eşi Şener İbrahim Gündüz (63) hayatlarını kaybetti. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Hüseyin K., ifade için karakola götürüldü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin K. idaresindeki 01 C 6025 kamyon, iddiaya göre, kavşağa kontrolsüz giren, Şener İbrahim Gündüz yönetimindeki 01 ABL 539 otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun altında sürüklenen otomobilde sıkışan Şener İbrahim Gündüz ile eşi Latife Gündüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücü Hüseyin K. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika... Kamyonla çarpışan otomobildeki çift öldü

Son dakika... Kamyonla çarpışan otomobildeki çift öldü

Son dakika... Kamyonla çarpışan otomobildeki çift öldü

Son dakika... Kamyonla çarpışan otomobildeki çift öldü

Son dakika... Kamyonla çarpışan otomobildeki çift öldü

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Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Son Dakika Haberleri

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