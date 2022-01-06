Son dakika: Kamyonet 50 metreden hobi bahçesine uçtu, yaşlı kadın hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika: Kamyonet 50 metreden hobi bahçesine uçtu, yaşlı kadın hayatını kaybetti

Son dakika: Kamyonet 50 metreden hobi bahçesine uçtu, yaşlı kadın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın Gemlik'te 50 metreden hobi bahçesine uçan kamyonetin altında kalan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik'te 50 metreden hobi bahçesine uçan kamyonetin altında kalan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gemlik'te alkollü olduğu öne sürülen sürücü A.U. araç hakimiyetini kaybederek 50 metreden yuvarlanarak hobi bahçesinde bulunan Nermin Yıldız ve Cevdet Yıldız'ın üstüne düştü.

Olay sonrasında, Cevdet Yıldız ve Nermin Yıldız Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 65 yaşındaki Nermin Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alkollü olduğu öne sürülen sürücü de, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ölümle sonuçlanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Son dakika: Kamyonet 50 metreden hobi bahçesine uçtu, yaşlı kadın hayatını kaybetti

Son dakika: Kamyonet 50 metreden hobi bahçesine uçtu, yaşlı kadın hayatını kaybetti

Son dakika: Kamyonet 50 metreden hobi bahçesine uçtu, yaşlı kadın hayatını kaybetti

Ahmet dede koltuğunda oturur vaziyette ölü bulundu

Ahmet dede koltuğunda oturur vaziyette ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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