Son dakika: Kamyonet 50 metreden hobi bahçesine uçtu, yaşlı kadın hayatını kaybetti

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik'te 50 metreden hobi bahçesine uçan kamyonetin altında kalan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gemlik'te alkollü olduğu öne sürülen sürücü A.U. araç hakimiyetini kaybederek 50 metreden yuvarlanarak hobi bahçesinde bulunan Nermin Yıldız ve Cevdet Yıldız'ın üstüne düştü.

Olay sonrasında, Cevdet Yıldız ve Nermin Yıldız Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 65 yaşındaki Nermin Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alkollü olduğu öne sürülen sürücü de, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ölümle sonuçlanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA