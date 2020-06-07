Son dakika! Kalp krizi geçiren kepçe operatörü, hayatını kaybetti
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Son dakika! Kalp krizi geçiren kepçe operatörü, hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde yol yapımında çalışan genç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Son dakika! Kalp krizi geçiren kepçe operatörü, hayatını kaybetti
07.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:12

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde yol yapımında çalışan genç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt'un Baldıran köyünde Valay Yol Yapımında yol açma çalışmalarında çalışan Kepçe Operatörü Barış Erik, fenalaşması sonucu Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kastamonu'da doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Barış Erik, kurtarılamadı. Erik'in, kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Erik'in cenazesi, hastanenin morgundan alınarak memleketi Araç ilçesine gönderildi. Erik'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına gözyaşları arasında defnedildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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