Son dakika... KAHREDEN KAZA; ANNE ÖLDÜ, EŞİ VE OĞLU YARALANDI
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Son dakika... KAHREDEN KAZA; ANNE ÖLDÜ, EŞİ VE OĞLU YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Antalya'da arızalanan otomobilinde bulunan eşyaları başka bir otomobile nakletmek isteyen Armutçu ailesine, seyir olan başka bir otomobil çarptı.

Antalya'da arızalanan otomobilinde bulunan eşyaları başka bir otomobile nakletmek isteyen Armutçu ailesine, seyir olan başka bir otomobil çarptı. Kazada, anne Atike Armutçu (44) olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Muharrem Armutçu (47) ve oğlu Hakan Armutçu (22) ise ağır yaralanırken, otomobil içinde telefon oynayan çocukları Hüseyin Armutçu (14), ikiz kızları Zeynep ve Zeren Armutçu (9) yara almadan kurtuldu.

Kaza, dün gece, Antalya'nın Korkuteli ilçesi Naldöken Yolu üzerinde saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Antalya'dan Korteli ilçesi Yelten Mahallesi'ndeki evine giden Muharrem Armutçu'nun kullandığı 07 JV 939 plakalı otomobil arıza yaptı. Aile yolun sağ tarafına park ederek yakınlarından başka bir araç istedi. Bu sırada arızalı aracın götürülmesi için olay yerine çekici talep ettiler. Armutçu ailesi yakınlarının getirdiği başka araca eşyalarını taşımaya başladıkları sırada aynı istikametten gelen T.G (39) yönetimindeki 07 AFC 609 plakalı otomobil, park halindeki bozulan araca çarptı. Park halindeki araç hareket edince ayakta bekleyen 4 çocuk annesi Atike Armutçu ile eşi Muharrem ve oğlu Hakan Armutçu yaralandı. Kazada Atike Armutçu, olay yerinde yaşamını yitirirken eşi Muharrem ve oğlu Hakan Armutçu, yaralı olarak ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza sırasında otomobil içinde telefonla oyun oynayan çocukları Hüseyin ile ikiz kızları Zeynep ve Zeren yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası sürücü T.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Atike Armutcu'nun cansız bedeni Yelten Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere alındı. Kızının cenazesinin alındığı sırada gözyaşı döken baba Hüseyin Baştepe, "Allahım bana sabır ver. Ben şimdi bu acıya nasıl dayanırım" diye gözyaşı döktü.

Son dakika... KAHREDEN KAZA; ANNE ÖLDÜ, EŞİ VE OĞLU YARALANDI
Son dakika... KAHREDEN KAZA; ANNE ÖLDÜ, EŞİ VE OĞLU YARALANDI
Son dakika... KAHREDEN KAZA; ANNE ÖLDÜ, EŞİ VE OĞLU YARALANDI
Son dakika... KAHREDEN KAZA; ANNE ÖLDÜ, EŞİ VE OĞLU YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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