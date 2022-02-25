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Son Dakika | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

AA, Ali Öztürk - Güncel
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Son Dakika | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, kentte yapılan denetimlerde üzerinde uyuşturucu ile yakalanan Ö.R.K.'nin ifadesi doğrultusunda ekipler Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan bir ikamete operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, M.S ve E.S yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.S ve Ö.R.K. hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Ali Öztürk - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Elbistan, Güncel, Haberler

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