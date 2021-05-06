Son dakika: Kahramanmaraş'ta keşfedilen turkuaz göl turizme kazandırılacak
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Son dakika: Kahramanmaraş'ta keşfedilen turkuaz göl turizme kazandırılacak

Son dakika: Kahramanmaraş'ta keşfedilen turkuaz göl turizme kazandırılacak
Anadolu Ajansı / Muammer Coşkun - Haberler | Kültür Sanat

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın yayla ve şelaleleriyle ünlü Andırın ilçesinde doğal akvaryuma benzetilen ve tesadüfen keşfedilen turkuaz göl turizme kazandırılacak.

Kahramanmaraş'ın yayla ve şelaleleriyle ünlü Andırın ilçesinde doğal akvaryuma benzetilen ve tesadüfen keşfedilen turkuaz göl turizme kazandırılacak.

Kent merkezine 110, Andırın'a ise 35 kilometre uzaklıkta, bin 500 rakımlı bir tepede bulunan doğal turkuaz göl, etrafındaki bitki örtüsü ve güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin her köşesinin doğal güzelliklerle dolu olduğunu belirtti.

Gölün turizme kazandırılması konusunda birtakım çalışmalar başlattıklarını dile getiren Doğan, şunları belirtti:

"Gerçekten ilçenin her köşesinde Yüce Yaradan'ın verdiği farklı bir güzellik söz konusu. Hala da yeni yeni keşfedilen güzellikler ortaya çıkıyor. Bu gölü de tesadüfen gördük. Gerçekten turkuaz rengiyle çam ağaçları içerisinde çok güzel görünüyor. Yaptığımız araştırmada 1975 yılında bu bölgede heyelan olmuş, toprak göçmesi sonucu bu alan oluşmuş. Buradan bir su kaynağı çıkmış ve bu göl oluşmuş. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. İçme suyu kalitesinde tamamen doğal. Biz de bu alanın temizliğini yaparak turizme kazandırmak istiyoruz. Doğaseverler için çok güzel bir alan. Burası Andırın ilçesinin Geben Mahallesi sınırları içerisinde bir yer. İnşallah burayı Andırın turizmine kazandıracağız. Ülke genelinden buraya ziyaretçilerin geleceğine inanıyoruz."

Mahalle sakinlerinden Adem Gürlek de 1,5 metre derinlikteki sulak alanın Uçuk Göl olarak adlandırıldığını, burayı çok fazla kişinin bilmediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muammer Coşkun

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