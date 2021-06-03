Son dakika... Kahramankazan'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği

Son dakika gündem haberine göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz da katıldı.

Etkinlikte 2021'in 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge doğrultusunda ilçe genelinde düzenlenen üç kuşak İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ve ailelerine ödül verildi.

Yarışmada 3 grup ödüle layık görüldü. Dereceye giren aileler sırayla İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrenciler ve ailelerinin İstiklal Marşı'nı birlikte okuması sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Halk Eğitimi Merkezinin bir yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetler tanıtıldı, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Etkinlikte Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin bir yıl boyunca hazırladığı ürünlerden oluşan sergi açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş