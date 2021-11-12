Son Dakika | Kağızman'da ruhsatsız silah operasyonu - Haberler
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Son Dakika | Kağızman'da ruhsatsız silah operasyonu

AA / Kağızman Ali Çelik - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kağızman'da ruhsatsız silah operasyonu

Son dakika haberler: Kağızman ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir evde kalaşnikof tüfek ve çok sayıda mühimmat yakalandı.

Kağızman ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir evde kalaşnikof tüfek ve çok sayıda mühimmat yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik çalışma başlattı.

Akören köyünde yaşayan Y.A'nın evine operasyon düzenleyen ekipler, kalaşnikof tüfek, 4 şarjör ve 120 mermi ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 25 yaşındaki Y.A'nın sorgusu devam ediyor.

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AA / Kağızman Ali Çelik - Son Dakika Haberleri

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