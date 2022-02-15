Son dakika: Kadın arkadaşını kaçırıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Kadın arkadaşını kaçırıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

Demirören Haber Ajansı, Burhan Ceyhan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Kadın arkadaşını kaçırıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

Son dakika haber: AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Z.Y. (19) adlı kadını kaçırıp, darbederek cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen kepçe operatörü Onur Meydan (32), tutuklandı.

EFELER, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Z.Y. (19) adlı kadını kaçırıp, darbederek cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen kepçe operatörü Onur Meydan (32), tutuklandı.

Olay, dün Umurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Onur Meydan, iddiaya göre kadın arkadaşı Z.Y.'yi kaçırıp, darbederek cinsel saldırıda bulundu. Z.Y., polise gidip, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis Onur Meydan'ı gözaltına aldı. Meydan, polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meydan tutuklandı. Z.Y.'nin ise Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrolünde uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Umurlu, Efeler, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title