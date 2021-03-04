Son dakika haberi... Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

KADIKÖY'de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'un birçok noktasında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetim noktalarından biri de Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi oldu. Denetimlerde sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takma ve dezenfektan konusunda bilgi verdi.

Denetimde durdurulan taksi şoförü Süleyman Akçay, "Araçlarımız düzenli bir şekilde dezenfekte ediliyor. Maskesiz müşteri almıyoruz. Aracımızda yedek maske bulunduruyoruz. Temizlik önemli" dedi. Otobüs şoförü Engin Çolak ise, "Sosyal mesafe ve maske konusuna dikkat ediyoruz. HES kodu olmayanı almıyoruz zaten makine okumuyor" diye konuştu

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı