Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısında neler konuşulacak?

Son Dakika: Koronavirüs vaka ve vefat sayılarının yükselmesi sonrasında gözler Kabine toplantısında alınacak yeni kararlara çevrildi. Daha önce ertelenen Kabine Toplantısı bugün toplanıyor. Yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı, nasıl yürütüleceği ve aşı olmayanlar için alınabilecek yeni kısıtlama önlemleri gibi bir çok konular masaya yatırılacak. Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısında neler konuşulacak?

Son Dakika: Ülke genelinde uygulanan korona tedbirleri ile 5 binlere kadar düşen vaka sayıları, yeniden yükselmeye başladı. Bayram tatilinin de etkili olmasıyla son dönemde artan sayılar, ancak 18 bin seviyelerine indi. Aşılama çalışmaları da bir yandan hızla devam ederken bir yandan da aşı olmayanlara yönelik yeni kararlar alınacak mı, alınmayacak mı? gündem konusu oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısında neler konuşulacak? Aşı olmayanlara yeni kısıtlamalar gelecek mi? İşte detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Aşılama çalışmaları bir yandan hızla devam ederken, eğitimden, aşı olmayanlara yönelik kısıtlama tartışmalarına kadar birçok konu bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Bir aylık aranın ardından Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim döneminin yüz yüze başlamasıyla ilgili kararın çıkması bekleniyor. Bu çerçevede öğretmenler ve okullarda görev yapan diğer personelle öğrenci velilerinin aşılarının tamamlanması ya da düzenli PCR testi sonucu ibraz etmelerine dönük uygulamanın başlatılması ele alınacak.

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'le konunun detaylı olarak görüşüleceğini açıklamıştı. Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı; "Kabine toplantısında kendisi bize sunumunu yapacak ve bu da o konular arasında yer alıyor aynı zamanda aşılarla ilgili çalışmalar yine bu konular arasında yer alıyor. Tabi temennimiz o dur ki yüz yüze eğitime geçebilmek. Yani bu konuyla ilgili Mahmut bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz çünkü çocuklarımız okullarına hasret kaldılar." Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?

Kritik toplantıda koronayla ilgili son durum hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sunum yapması bekleniyor. Yine toplantıda aşılamada gelinen son durumun da masaya yatırılacağı belirtiliyor. Vaka sayılarının kontrol altında tutulması için özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara aşı olmayanların ya da HES kodunu göstermeyenlerin girişlerinin engellenmesi gibi tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor.

AFETLER VE AFGANİSTAN GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda ülkemizi küle çeviren orman yangınları ve Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketleri de kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Kastamonu Sinop ve Bartın'daki selin ardından hem bölgeye dönük yardımlar hem de ağır hasar gören bölgelerin yeniden imarına dönük atılacak adımlar, toplantının gündem başlıkları arasında olacak. Afganistan'daki son gelişmeler başta olmak üzere, dış politika da kabinenin gündeminde olacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kararları duyurması bekleniyor.