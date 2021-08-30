Son Dakika: Kabil Havalimanı'na bu sabah yapılan roketli saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
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Son Dakika: Kabil Havalimanı'na bu sabah yapılan roketli saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir mahalleye 5 roket düştüğü bildirildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir mahalleye roketli saldırı düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıyı DEAŞ üstlendi. Yaralı ya da ölü sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Son Dakika: Kabil Havalimanı'na bu sabah yapılan roketli saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

5 AYRI ROKET ATIŞI YAPILDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Afgan medyası tarafından yapılan açıklamada bir araçtan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na doğru 5 roket atışı yapıldığını duyurdu. Saldırıda sivil bir aracın kullanıldığı öğrenildi. Kentteki Khair Khana semtinde roketlerin ateşlenmesinin ardından aracın alev aldığı belirtildi.

ROKETLERDEN BİRİ, BİR BİNAYA İSABET ETTİ

Görgü tanıkları tarafından yapılan açıklamada, bir roketin binaya isabet ettiği ancak can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Taliban bölgeyi kordon altına alırken, çevredekilerden olay yerinden uzak durmasını istedi.

Son Dakika: Kabil Havalimanı'na bu sabah yapılan roketli saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

DÜN DE SALDIRI GERÇEKLEŞMİŞTİ

Kabil'de dün de havalimanı yakınlarındaki bir yerleşim bölgesine roket atılmıştı. BBC'ye göre, meydana gelen patlamada aynı aileden aralarında çocukların da olduğu 9 kişi yaşamını yitirmişti.

GEÇEN HAFTAKİ SALDIRILARDA 180 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı dışındaki bölgede geçen hafta peş peşe saldırılar meydana gelmişti. 6 ayrı patlamada ölenlerin sayısı 180, yaralıların sayısı ise 200 olarak açıklanmıştı. Hayatını kaybedenlerin 13'ünün ABD askeri olduğu kaydedilmişti. Saldırıları DEAŞ-Horasan üstlenmişti.

Öte yandan, ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin yarın sona ermesi bekleniyor.

Son Dakika: Kabil Havalimanı'na bu sabah yapılan roketli saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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