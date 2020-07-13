Son Dakika | John Travolta'nın eşi kanserden hayatını kaybetti Son dakika haberlerine göre NEW Amerikalı oyuncu John Travolta'nın kendisi gibi oyuncu eşi Kelly Preston, kanser dolayısıyla hayatını kaybetti.

NEW Amerikalı oyuncu John Travolta'nın kendisi gibi oyuncu eşi Kelly Preston, kanser dolayısıyla hayatını kaybetti.

Travolta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki yıldır göğüs kanseri tedavisi gören eşinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kendisi de sinema oyuncusu olan 57 yaşındaki Preston, "İkizler (Twins)" ve "Yeni Bir Başlangıç (Jerry Maguire)" gibi birçok ünlü Hollywood filminde ve bazı televizyon yapımlarında rol almıştı.

Travolta ve Preston, beraber rol aldıkları 1988 yapımı "Profesyoneller (The Experts)" filminde tanışmıştı ve 28 yıldır evliydi.

İki kızları bulunan çift, en son 2018 yılında çevrilen "Gotti" filminde beraber rol almıştı.

Kaynak: AA