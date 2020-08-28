Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
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Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti

Son dakika: Ülkesinde en uzun süre ve kesintisiz en uzun süre görev yapan unvanına sahip Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etme kararı aldı.

28.08.2020 11:14 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:31

Japonya Başbakanı Shinzo Abe sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etti. Geçtiğimiz yıl koltukta geçirdiği 2 bin 887 günlük toplam görev süresi ile Japonya'nın toplamda en uzun süre görev yapan başbakanı unvanını elde eden Abe, geçen pazartesi ise Eski Japonya Başbakanı Eisaku Sato'nun 2 bin 798 günlük kesintisiz başbakanlık rekorunu geride bırakmıştı.

HASTANE ZİYARETLERİ ŞÜPHE OLUŞTURDU

Geçtiğimiz pazartesi Japonya'nın kesintisiz en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Abe'nin, aynı gün Tokyo'daki bir hastaneyi ziyaret etmesi kamuoyunda tartışmalara neden olmuş, ziyaretin önceki hafta yapılan sağlık kontrolünün devamı niteliğinde rutin bir ziyaret olduğu açıklanmıştı. Son zamanlarda kameraların karşısına sık çıkmayan Abe'nin sağlığı hakkında yapılan spekülasyonlar ülkeyi yönetmeye devam edip edemeyeceği tartışmalarını beraberinde getirmişti.

HÜKÜMET İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga ise iddiaları yalanlayarak "Başbakan Abe'yi hergün görüyorum, durumunda bir değişiklik yok" diyerek başbakanın sağlığı hakkında olumsuz bir gelişmenin olmadığını ifade etmişti. Bu gelişmelerin ardından Abe'nin bugün bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklanmıştı. Abe'nin bugünkü toplantıda göreve devam edeceğini açıklaması bekleniyordu. Bu nedenle son gelişme Japonya kamuoyunda şoke etkisi oluşturdu.

İLK OLMAYACAK

İlk kez 2006'da başbakanlık koltuğuna oturan Abe, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bir yıl sonra istifa etmiş, Aralık 2012'de yeniden göreve gelmişti. Geçtiğimiz yıl koltukta geçirdiği 2 bin 887 günlük toplam görev süresi ile Japonya'nın toplamda en uzun süre görev yapan başbakanı unvanını elde eden Abe, geçen pazartesi ise Eski Japonya Başbakanı Eisaku Sato'nun 2 bin 798 günlük kesintisiz başbakanlık rekorunu geride bırakmıştı.

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Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti

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Haber Yorumları (3)
APTALLIK ETME: kızını ver damadın olayım. . . Memelketi ben idare ederim
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HAKKI AYDIN BULUT KARAGÜNDOSTU: MÜSLÜMAN KURTUL KURTULUŞ İSLAMDA
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SİİRTLİ: yapma be abe çok üzüldük :)
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500
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