Son dakika... Jandarma yaşlı kadın için seferber oldu - Haberler
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Son dakika... Jandarma yaşlı kadın için seferber oldu

Son dakika... Jandarma yaşlı kadın için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberine göre Giresun'da yoğun kar nedeniyle yolu kapanan Giresun'un Çanakçı ilçesinde rahatsızlanan 84 yaşındaki kadın hasta için jandarma ekipleri seferber oldu.

ÇANAKÇI, GİRESUN (İHA) - Giresun'da yoğun kar nedeniyle yolu kapanan Giresun'un Çanakçı ilçesinde rahatsızlanan 84 yaşındaki kadın hasta için jandarma ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Akköy köyünde 84 yaşındaki kadın rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinin arayarak yardım istedi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle sağlık ekipleri hastaya ulaşamayınca jandarma ekipleri hasta için harekete geçti. Köye ulaşmayı başaran Jandarma ekipleri, hasta kadını evinden alarak ilçe merkezinde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. - GİRESUN

Son dakika... Jandarma yaşlı kadın için seferber oldu

Son dakika... Jandarma yaşlı kadın için seferber oldu

Son dakika... Jandarma yaşlı kadın için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Giresun, Çanakçı, kar, Yerel, Haber

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